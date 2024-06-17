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Велимир Петкович покинул пост главного тренера мужской сборной России по гандболу

Велимир Петкович покинул пост главного тренера мужской сборной России по гандболу
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Федерация гандбола России (ФГР) объявила о расторжении контракта с главным тренером сборной России Велимиром Петковичем.

«Я много думал о том, что сказать и как сказать, даже подготовил сразу три версии — на сербском, немецком и русском языках. Я приехал в Россию в 2020 году, когда сборная России заняла одно из последних мест на ЧЕ-2020 в Швеции. Меня всегда интересовало, почему столь мощная команда не может реализовать свой потенциал. С того момента мы хорошо выступили на чемпионате Европы в Словакии и Венгрии, где все оказались воодушевлены не только результатами, но и отношением к делу. Многие люди по всему миру говорили хорошие слова о нашей команде. Перед нами была цель – отобраться на Олимпиаду в Париже. К сожалению, мы подверглись незаслуженному наказанию и лишились шанса помериться силами с другими командами на площадке. Несмотря на трудные времена, у нас никогда не было проблем и разногласий внутри коллектива, в сборной всегда царила отличная атмосфера. Хочу поблагодарить ФГР за совместную работу за последние четыре года, и лично Сергея Николаевича Шишкарёва и Льва Геннадиевича Воронина за поддержку и взаимопонимание. А также моего помощника Валентина Бузмакова и весь административный персонал. Мы всегда играли друг за друга и старались сделать всё возможное, чтобы добиться наилучшего результата», – приводит слова Петковича пресс-служба ФГР.

Немецкий специалист возглавлял команду с 2020 года. За прошедшие четыре года под руководством Петковича мужская сборная России приняла участие на чемпионате мира 2021 года в Египте (14-е место) и на чемпионате Европы 2022 года в Словакии (девятое место).

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