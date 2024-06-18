Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Далалоян: последние два года получились предельно насыщенными

Далалоян: последние два года получились предельно насыщенными
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в командном многоборье Артур Далалоян рассказал, что хочет взять паузуи отдохнуть от спортивных мероприятий.

«Хочу взять небольшую паузу, отдохнуть, восстановиться хотя бы пару недель, привести в порядок голову. Всё-таки последние два года получились предельно насыщенными, причём не только в плане спортивной подготовки.

Сложным был проект «Титаны» на ТНТ — съёмки отнимали много энергии. Многое будет зависеть от окончательного решения нашего спортивного руководства по Играм дружбы. Если они всё-таки состоятся, значит, планы на отдых придётся отложить", — сказал Далалоян в интервью «RT на русском».

Напомним, сейчас гимнаст принимает участие в Играх БРИКС, которые до 23 июня проходят в Казани. Он уже завоевал серебро многоборья, а также стал четвёртым в вольных упражнениях.

Материалы по теме
Далалоян рассказал, где ищет мотивацию в условиях отстранения российских гимнастов
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android