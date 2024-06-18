Далалоян: последние два года получились предельно насыщенными

Олимпийский чемпион 2020 года в командном многоборье Артур Далалоян рассказал, что хочет взять паузуи отдохнуть от спортивных мероприятий.

«Хочу взять небольшую паузу, отдохнуть, восстановиться хотя бы пару недель, привести в порядок голову. Всё-таки последние два года получились предельно насыщенными, причём не только в плане спортивной подготовки.

Сложным был проект «Титаны» на ТНТ — съёмки отнимали много энергии. Многое будет зависеть от окончательного решения нашего спортивного руководства по Играм дружбы. Если они всё-таки состоятся, значит, планы на отдых придётся отложить", — сказал Далалоян в интервью «RT на русском».

Напомним, сейчас гимнаст принимает участие в Играх БРИКС, которые до 23 июня проходят в Казани. Он уже завоевал серебро многоборья, а также стал четвёртым в вольных упражнениях.