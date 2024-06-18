Кузнецов и Шлейхер — чемпионы Игр БРИКС по синхронным прыжкам в воду

Российские спортсмены Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер выиграли соревнования в синхронных прыжках в воду на Играх БРИКС с преимуществом почти в 100 баллов над вторым местом.

Победители набрали 446,34 балла. Второе место заняла команда Бразилии, в составе которой выступили Рафаэл Фогача и Рафаэл Макс (348,03 балла). Бронзовую медаль завоевали представители Беларуси Евгений Кондратович и Владислав Сонин (341,73).

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, там выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.