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Акопян и Бодниева покинули тренерский штаб женского гандбольного клуба ЦСКА

Акопян и Бодниева покинули тренерский штаб женского гандбольного клуба ЦСКА
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Главный тренер Ольга Акопян и главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева покинули московский ЦСКА. Клуб также покинул генеральный директор Эдуард Акопян.

«Это были пять невероятных лет в ЦСКА, за которые удалось пережить немало неповторимых эмоций и ярких мгновений. Победы в чемпионате и Кубке России, международные матчи европейского уровня навсегда останутся в моей памяти. Последние два сезона получились очень напряжёнными и тяжёлыми, они отняли немало сил. Поэтому, посоветовавшись с семьёй, мы приняли решение взять творческий отпуск. После небольшого отдыха буду готова вновь окунуться в клубную тренерскую деятельность. При этом с удовольствием продолжу работу с молодёжной сборной России, уже в конце июля мы соберёмся в Новогорске, а затем проведём десятидневный сбор в Китае. И, конечно, я бы очень хотела поблагодарить всех игроков, с которыми мы прошли этот долгий путь, тренерский и медицинский персонал, сотрудников клуба, руководство и спонсоров клуба, а также многочисленных верных болельщиков ЦСКА, без которых мы не смогли бы завоёвывать все наши трофеи и показывать яркую и качественную игру», — приводит слова Ольги Акопян пресс-служба клуба.

Новым наставником команды станет бывший главный тренер волгоградского клуба «Динамо-Синара» Олег Кулешов, в его тренерский штаб войдет Ольга Муравьёва.

Людмила Бодниева с 2021 года возглавляет женскую сборную России. В период игровой карьеры Бодниева дважды становилась чемпионкой мира (2001, 2005).

Эдуарда Акопяна на посту генерального директора заменит Елена Казакова.

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