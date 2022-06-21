Накамура с трудом прошёл проверку металлодетектором перед 4-м туром турнира претендентов

Сегодня, 21 июня, в Мадриде (Испания) возобновился розыгрыш шахматного Турнира претендентов — 2022, победитель которого получит право сыграть за звание чемпиона мира с действующим обладателем трофея норвежцем Магнусом Карлсеном.

Ещё перед началом партий турнир едва не лишился одного из своих участников. Служба безопасности заставила немало понервничать американского гроссмейстера Хикару Накамуру, который не прошёл проверку металлодетектором. Оказалось, причина в банковских карточках. Недовольному шахматисту пришлось предъявить инспектору их все, пока ему наконец-то не разрешили готовиться к игре.

За три тура Накамура набрал 1,5 очка. Он начал с поражения от соотечественника Фабиано Каруаны, затем одолел Теймура Раджабова из Азербайджана и сыграл вничью с поляком Ян-Кшиштофом Дудой. Сегодня соперник американца — Рихард Раппорт.

Напомним, по итогам трёх туров лидерство делят российский гроссмейстер Ян Непомнящий и Каруана, в активе которых по два очка. В эти минуты Непомнящий встречается с иранским гением Алирезой Фируджей, выступающим под флагом Франции.