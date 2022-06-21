Ян Непомнящий стал единоличным лидером Турнира претендентов — 2022

После дня перерыва сегодня, 21 июня, в Мадриде (Испания) возобновился розыгрыш шахматного Турнира претендентов — 2022, победитель которого получит право сыграть за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.

Результативной стала только одна партия. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами на 39-м ходу одержал победу над одним из фаворитов соревнований — иранцем Алирезой Фируджей, выступающим под флагом Франции.

Остальные три партии завершились вничью. Такой результат был зафиксирован в парах: Рихард Раппорт – Хикару Накамура, Ян-Кшиштоф Дуда – Теймур Раджабов, Дин Лижэнь – Фабиано Каруана.

Для Непомнящего победа над Фируджей стала уже второй на Турнире претендентов – 2022. В стартовом матче он чёрными фигурами обыграл рейтинг-фаворита китайца Дин Лижэня.

Таким образом, Непомнящий, который накануне четвёртого тура делил лидерство с Каруаной, единолично возглавил турнирную таблицу, набрав три очка в четырёх турах.