Ян Непомнящий стал единоличным лидером Турнира претендентов — 2022

После дня перерыва сегодня, 21 июня, в Мадриде (Испания) возобновился розыгрыш шахматного Турнира претендентов — 2022, победитель которого получит право сыграть за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.
Результативной стала только одна партия. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами на 39-м ходу одержал победу над одним из фаворитов соревнований — иранцем Алирезой Фируджей, выступающим под флагом Франции.
Остальные три партии завершились вничью. Такой результат был зафиксирован в парах: Рихард Раппорт – Хикару Накамура, Ян-Кшиштоф Дуда – Теймур Раджабов, Дин Лижэнь – Фабиано Каруана.
Для Непомнящего победа над Фируджей стала уже второй на Турнире претендентов – 2022. В стартовом матче он чёрными фигурами обыграл рейтинг-фаворита китайца Дин Лижэня.
Таким образом, Непомнящий, который накануне четвёртого тура делил лидерство с Каруаной, единолично возглавил турнирную таблицу, набрав три очка в четырёх турах.
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