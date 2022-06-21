Чигаев: не думаю, что Непомнящий будет пытаться выиграть партию у Накамуры

Российский гроссмейстер Максим Чигаев сделал прогноз на партию пятого тура Турнира претендентов – 2022 между россиянином Яном Непомнящим и американцем Хикару Накамурой.
Непомнящий в четырёх первых турах одержал две победы и две партии свёл вничью. С тремя очками в активе россиянин единолично возглавляет турнирную таблицу. Накамура с двумя очками делит третье место с Рихардом Раппортом и Ян-Кшиштофом Дудой. Белые фигуры будут у американского гроссмейстера.
«Как Непомнящему играть с Накамурой? Зависит от настроения Накамуры — он всё-таки белыми играет. Не думаю, что Ян будет пытаться выиграть эту партию. Накамура — опасный соперник. По большому счёту он любитель, хоть и на высоком уровне. Я думаю, что Ян завтра сыграет надёжно», — сказал Чигаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 21 июня 2022
-
22:28
-
21:48
-
21:35
-
21:27
-
20:32
-
20:20
-
19:13
-
18:36
-
17:38
-
14:01
-
12:33
-
11:19
-
11:00
-
10:00
-
09:47
-
09:40
-
09:18
-
09:00
-
00:21
-
00:00
- 20 июня 2022
-
22:00
-
20:31
-
20:24
-
18:52
-
12:48
-
11:13
-
08:21
-
00:57
- 19 июня 2022
-
23:16
-
22:22
-
21:35
-
21:09
-
21:02
-
21:00
-
20:52