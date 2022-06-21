Чигаев: не думаю, что Непомнящий будет пытаться выиграть партию у Накамуры

Российский гроссмейстер Максим Чигаев сделал прогноз на партию пятого тура Турнира претендентов – 2022 между россиянином Яном Непомнящим и американцем Хикару Накамурой.

Непомнящий в четырёх первых турах одержал две победы и две партии свёл вничью. С тремя очками в активе россиянин единолично возглавляет турнирную таблицу. Накамура с двумя очками делит третье место с Рихардом Раппортом и Ян-Кшиштофом Дудой. Белые фигуры будут у американского гроссмейстера.

«Как Непомнящему играть с Накамурой? Зависит от настроения Накамуры — он всё-таки белыми играет. Не думаю, что Ян будет пытаться выиграть эту партию. Накамура — опасный соперник. По большому счёту он любитель, хоть и на высоком уровне. Я думаю, что Ян завтра сыграет надёжно», — сказал Чигаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.