«Мне повезло». Непомнящий — о ничьей в партии с Накамурой на Турнире претендентов — 2022

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий лаконично прокомментировал результаты пятого тура Турнира претендентов – 2022, который проходит в Мадриде (Испания).
В центральной встрече дня Непомнящий чёрными фигурами играл против американца Хикару Накамуры. Соперники выбрали русскую партию. Ян допустил грубейшую ошибку, позволил сопернику захватить инициативу, но сумел спасти партию и добиться ничейного результата.
«Сегодня был удачный день. Мне повезло», — сказал Непомнящий после матча.
После такого везения Непомнящий сумел даже сохранить единоличное лидерство на турнире. Сейчас у Яна 3,5 очка из пяти возможных. Его главный преследователь американец Фабиано Каруана упустил хорошую позицию в партии с венгром Рихардом Раппортом и по-прежнему отстаёт от россиянина на пол-очка.
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