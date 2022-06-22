«Мне повезло». Непомнящий — о ничьей в партии с Накамурой на Турнире претендентов — 2022

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий лаконично прокомментировал результаты пятого тура Турнира претендентов – 2022, который проходит в Мадриде (Испания).

В центральной встрече дня Непомнящий чёрными фигурами играл против американца Хикару Накамуры. Соперники выбрали русскую партию. Ян допустил грубейшую ошибку, позволил сопернику захватить инициативу, но сумел спасти партию и добиться ничейного результата.



«Сегодня был удачный день. Мне повезло», — сказал Непомнящий после матча.

После такого везения Непомнящий сумел даже сохранить единоличное лидерство на турнире. Сейчас у Яна 3,5 очка из пяти возможных. Его главный преследователь американец Фабиано Каруана упустил хорошую позицию в партии с венгром Рихардом Раппортом и по-прежнему отстаёт от россиянина на пол-очка.