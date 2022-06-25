МОК назвал новые дисциплины, которые войдут в программу Олимпиады-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) внёс изменения в программу зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщает пресс-служба МОК.
Коррективы коснулись четырёх видов спорта, один из которых совершенно новый для Игр. В 2026 году в олимпийской программе дебютирует лыжный альпинизм, который будет представлен сразу тремя дисциплинами: мужским и женским спринтом, а также смешанной эстафетой.
Ещё три вида имеют отношение к лыжному спорту. Это женские соревнования в прыжках на лыжах с большого трамплина, мужской и женский парный могул во фристайле.
В скелетоне добавлены смешанные командные соревнования, в санном спорте – женские двойки.
Олимпийские игры — 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
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