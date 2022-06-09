«Никаких санкций за русский паспорт нет». Как глава МОК жаждет расколоть российский спорт

Нынешнего президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха когда-то считали другом России. Для него первой Олимпиадой на высоком посту главы МОК были Игры в Сочи в 2014-м. Томас тогда много раз встречался с Владимиром Путиным, благодарил его, называл турнир в России лучшим. Да и в целом долгое время был адекватным руководителем. Даже говорил о том, что бойкот Олимпиады-80 западными странами был ошибкой. Причём нет никаких сомнений, что олимпийский чемпион Игр-1976, лишённый шанса защитить титул, прочувствовал всё это на себе. Но эти слова уже в прошлом.

Сейчас Бах врёт и лицемерит. Поворачиваясь в одну сторону, он договаривается с международными федерациями о санкциях в отношении российских спортсменов. Поворачиваясь в другую, заявляет, что это всё несправедливо.

Он апеллирует к нарушению Россией олимпийского перемирия, но почему-то предпочитает не вспоминать о других конфликтах и спецоперациях, которые в наши дни на время Игр не останавливаются – уже не в Древней Греции живём.

Что это? Глупость? Нет, Томас Бах прекрасно понимает, что делает.

Это доказывает его последнее заявление. Прочитайте внимательно.

«Были приняты жёсткие меры против тех, кто несёт ответственность за вопиющее нарушение олимпийского перемирия, чтобы было ясно, что олимпийское перемирие адресовано только правительствам. Каждый, кто поддерживает спецоперацию [формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ], может и должен быть подвергнут санкциям, но те, кто её не поддерживает – их права должны соблюдаться по нашим собственным правилам и нормам международного права. Никаких санкций нет и не должно быть за наличие паспорта», – цитирует Баха Inside the Games.

Томас Бах Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Итак, о чём же говорит Бах, если перевести на язык попроще? Он говорит, мол, смотрите, российские спортсмены. На вас упал тёмный железный занавес, и это большая несправедливость. Но эту несправедливость мы можем исправить. Вы только скажите, что вы не поддерживаете спецоперацию, власть, президента.

Ещё проще: скажите, что вы против Путина, и мы пустим вас на Олимпиаду.

Мы дадим вам соревноваться, мы будем показывать вас на всех западных телеканалах, мы дадим вам премии и стипендии. Мы назовём вас героями, как Юлию Степанову или Кристину Тимановскую! Что? Никто уже не помнит, кто это такие? Их использовали и выбросили? Нет, с вами всё будет по-другому!

Именно это имеет в виду Томас Бах.

И речь сейчас вообще не о том, что все в России должны придерживаться одной точки зрения, одного и того же мнения о власти и о происходящих политических событиях и не должно быть ни одного человека, кому это не по душе.

Речь о том, что раскалывать сообщество спортсменов по идеологическому принципу – это какой-то новый, особенно отвратительный уровень цинизма от президента МОК. Получается, отныне на Олимпиаду будут пускать не тех, кто быстрее, выше и сильнее, а тех, кто имеет «правильные» взгляды?

Кстати, недаром же недавно олимпийский девиз был изменён. Сейчас он звучит так: «быстрее, выше, сильнее – вместе». И есть ощущение, что Бах стремится сделать так, чтобы последнее слово было сильнее первых трёх. Главное, чтобы все были вместе, все думали одинаково. Ну а потом и побегаем-попрыгаем.

Ну ладно, Россия и её спецоперация. А что дальше?

Не пускать тех, кто не верит в глобальное потепление?

Не пускать тех, кто не встанет на колено перед темнокожими?

Не пускать тех, кто активно не поддерживает ЛГБТ?

Олимпиады из глобального объединяющего спортивного турнира постепенно превращаются в инструмент жёсткого западного влияния. Готовы ли все остальные лечь под этот острый скальпель – узнаем в ближайшие лет 15.

Но Олимпиадам, которые знали мы и наши отцы, точно приходит конец.