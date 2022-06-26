Непомнящий увеличил отрыв от Каруаны по итогам восьмого тура турнира претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий продолжает лидировать на Турнире претендентов — 2022. По итогам восьмого тура он упрочил лидерство и оторвался от американца Фабиано Каруаны до одного балла.
В восьмом туре Непомнящий сыграл вничью с представителем Китая Дин Лижэнем. Российский гроссмейстер играл белыми фигурами. В свою очередь, Каруана уступил чёрными соотечественнику Хикару Накамуре.
Непомнящий набрал шесть баллов, он уверенно лидирует. Второе место занимает Каруана, у которого пять очков. Далее располагается Накамура (4,5).
В девятом туре, который будет проходить 27 июня, Непомнящий сыграет с Каруаной.
Напомним, что победитель турнира претендентов оспорит титул чемпиона мира с обладателем шахматной короны, норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном.
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