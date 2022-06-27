Матч MLB был прерван из-за массовой драки между командами

Матче североамериканской Главной лиги бейсбола (MLB) между «Сиэтл Маринерс» и «Лос-Анджелес Энджелс» был прерван из массовой драки, после которой были удалены тренеры и несколько игроков.

Драка вспыхнула из-за того, что игрок команды из Лос-Анджелеса во время подачи специально попал мячом в бедро игрока команды соперника. После этого между игроками началась словесная перепалка, которая позже вылилась в массовую драку. Бойня продлилась около четырех минут.

В составе «Сиэтл Маринерс» были дисквалифицированы нападающие Джесси Уинкер, Хулио Родригес и Джей Пи Кроуфорд и тренер команды Скотт Серве.

В составе «Лос-Анджелес Энджелс» предупреждения получили Эндрю Ванц, Иглесиас, Райан Тепера и временный менеджер Фил Невин.

Жаркая встреча была завершена со счетом 2:1 в пользу команды «Лос-Анджелес Энджелс».