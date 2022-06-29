72-летнего украинского тренера по волейболу обвинили в домогательствах к детям

Известный украинский тренер, руководитель волынской волейбольной женской команды Богуслав Галицкий оказался в центре скандала. Его обвинили в домогательствах к несовершеннолетним, сообщают «Волынские новости».
Претензии к 72-летнему тренеру возникли у родителей детей. Они утверждают, что специалист унижал детей и совершал с ними действия сексуального характера. Делом занялись правоохранители, они проводят обыски по месту работы тренера.
Им уже удалось найти десятки фаллоимитаторов и вибраторов, а также прочие товары соответствующего характера. Сам Галицкий отказывается комментировать обвинения. Он не отвечает на запросы журналистов.
По данным источника, родители детей изначально требовали, чтобы Галицкий и члены его семьи покинули спортивную школу в Волыни, но специалист отказался это сделать. После этого родители обратились в полицию.
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