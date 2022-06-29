ФИДЕ утвердила новые правила женского турнира претендентов

Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) утвердил обновлённые правила женского турнира претендентов. В нём будет использоваться система на выбывание, сообщает пресс-служба организации.
В турнире примут участие восемь шахматисток. Четвертьфиналы будут состоять из четырёх партий. Аналогичная система будет использована и в полуфиналах, а в финале состоятся шесть партий. При необходимости предусмотрено проведение тай-брейка.
Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
Хампи Конеру (Индия) — Мария Музычук (Украина)
Лэй Тинцзе (Китай) — Анна Музычук (Украина)
Александра Горячкина (Россия) — Александра Костенюк (Россия)
Тань Чжунъи (Китай) — Екатерина Лагно (Россия)
Четвертьфиналы и полуфинальные матчи состоятся в октябре – ноябре. А финальное противостояние пройдёт в первом квартале 2023 года.
Победитель турнира претендентов получит право сыграть против действующей чемпионки мира китаянки Цзюй Вэньцзюнь в матче за мировую шахматную корону.
- 29 июня 2022
-
13:58
-
12:11
-
11:25
-
10:42
-
09:34
-
09:02
-
00:56
- 28 июня 2022
-
21:36
-
21:20
-
21:00
-
19:41
-
18:03
-
14:48
-
14:03
-
10:20
- 27 июня 2022
-
22:15
-
22:04
-
22:00
-
20:01
-
15:04
-
10:22
-
09:41
-
09:24
-
09:22
-
09:21
-
08:39
- 26 июня 2022
-
22:53
-
22:21
-
21:42
-
20:21
-
17:08
-
16:34
-
14:28
-
14:19
-
13:33