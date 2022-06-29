ФИДЕ утвердила новые правила женского турнира претендентов

Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) утвердил обновлённые правила женского турнира претендентов. В нём будет использоваться система на выбывание, сообщает пресс-служба организации.



В турнире примут участие восемь шахматисток. Четвертьфиналы будут состоять из четырёх партий. Аналогичная система будет использована и в полуфиналах, а в финале состоятся шесть партий. При необходимости предусмотрено проведение тай-брейка.



Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:



Хампи Конеру (Индия) — Мария Музычук (Украина)

Лэй Тинцзе (Китай) — Анна Музычук (Украина)

Александра Горячкина (Россия) — Александра Костенюк (Россия)

Тань Чжунъи (Китай) — Екатерина Лагно (Россия)



Четвертьфиналы и полуфинальные матчи состоятся в октябре – ноябре. А финальное противостояние пройдёт в первом квартале 2023 года.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть против действующей чемпионки мира китаянки Цзюй Вэньцзюнь в матче за мировую шахматную корону.