Шишкарёв: не дать Вяхиревой закрепить статус лучшей гандболистки мира было бы нечестно

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв прокомментировал переход олимпийской чемпионки Анны Вяхиревой из «Ростов-Дона» в «Вайперс Кристиансанд». Контракт Вяхиревой с норвежским клубом рассчитан на один год.

«С уходом такой яркой, бесподобной, неповторимой фигуры российский чемпионат, конечно, потеряет в зрелищности. Всё-таки это самый ценный игрок игрок двух Олимпиад, образец профессионализма, правильного отношения к делу. «Ростов-Дон» станет слабее, хотя я уверен, что этот клуб способен находить и растить новые таланты. С другой стороны, не дать Вяхиревой возможности в самом зрелом, ярком спортивном возрасте проявить себя на международной арене, закрепить за собой статус лучшей гандболистки мира было бы непростительно и нечестно по отношению к Ане. Ведь она сама всегда была благородна, искренне и последовательно предана российскому гандболу. Своим трудом Вяхирева заслужила право выбора. Она этот выбор сделала, и мы его уважаем.

К сожалению, в последнее время именно норвежские спортивные функционеры позволяют себе некорректные высказывания в адрес России. Видимо, хотят воспользоваться непростой политической обстановкой и таким неэтичным способом отыграться за свои прошлые поражения на площадке. Однако я уверен, что среди профессиональных спортсменов и тренеров подобных настроений нет и Вяхирева станет послом дружбы, послом российского гандбола. Желаю Ане сиять на международной арене и выиграть все турниры, в которых она будет участвовать, включая, конечно, Лигу чемпионов. Мы все будем за неё болеть, переживать и радоваться. Ну и не стоит забывать, что Вяхирева остаётся лидером сборной России. Так что мы увидим её на сборах и турнирах, которые будет организовывать ФГР», — приводит слова Шишкарёва пресс-служба ФГР.

Вяхирева — олимпийская чемпионка 2016 года, серебряный призёр Игр-2020, серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года и бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года.