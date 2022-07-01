Австралия ввела санкции против Алины Кабаевой

Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева внесена в санкционные списки Австралии. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел страны.
Кабаева включена в список из 16 физических лиц, к которым применены ограничения в виде заморозки активов и запрета на поездки в Австралию.
Кабаева – двукратная абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике, пять раз она выигрывала многоборье на чемпионате Европы, а также завоевала золото Олимпиады. Спортсменка была депутатом Госдумы пятого и шестого созывов. C сентября 2014 года — председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа». С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО «Спорт-экспресс».
Ими восторгался весь мир. Самые красивые гимнастки СССР
- 1 июля 2022
-
10:55
-
10:50
-
09:00
-
00:56
-
00:17
- 30 июня 2022
-
23:35
-
23:15
-
22:53
-
21:25
-
19:56
-
19:35
-
19:16
-
16:37
-
15:52
-
15:17
-
13:21
-
13:20
-
13:08
-
13:02
-
12:27
-
11:01
-
10:47
-
09:02
-
00:46
- 29 июня 2022
-
22:31
-
21:58
-
21:36
-
20:34
-
19:12
-
18:53
-
13:58
-
12:11
-
11:25
-
10:42
-
09:34