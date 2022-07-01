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Австралия ввела санкции против Алины Кабаевой

Австралия ввела санкции против Алины Кабаевой
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Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева внесена в санкционные списки Австралии. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел страны.

Кабаева включена в список из 16 физических лиц, к которым применены ограничения в виде заморозки активов и запрета на поездки в Австралию.

Кабаева – двукратная абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике, пять раз она выигрывала многоборье на чемпионате Европы, а также завоевала золото Олимпиады. Спортсменка была депутатом Госдумы пятого и шестого созывов. C сентября 2014 года — председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа». С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО «Спорт-экспресс».

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