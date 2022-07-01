Полицейские вернули волейболистке Джордин Поултер золотую медаль Игр в Токио

Связующей сборной США по волейболу Джордин Поултер возвращена золотая медаль, которую она завоевала в составе национальной команды на Играх в Токио в 2021 году, сообщает ESPN.

О краже медали Поултер сообщила ещё 25 мая, обнаружив на парковке в Анахайме свою разграбленную машину. Полиция вскоре арестовала подозреваемого в краже, но не смогла сразу найти пропавшую медаль.

В понедельник, 27 июня, владельцы парикмахерской в Анахайме сообщили, что нашли золотую медаль в пластиковом пакете около своего заведения. Награда была передана полиции и возвращена владелице.

Ранее официальные лица заявили, что 31-летнему подозреваемому предъявлены обвинения в кражах из квартир и автомобилей, краже личных данных и хранении наркотиков. Подозреваемый, житель Анахайма, имеет длинную криминальную историю.