Тренер Непомнящего: совет Карлсену? Вспомнить лучи солнца Дона Карлоса и поднять перчатку
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Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, дал совет норвежскому шахматисту Магнусу Карлсену в преддверии матча за звание чемпиона мира.
«Какой совет можно дать Магнусу Карлсену? Вспомнить лучи солнца от Дона Карлоса и поднять перчатку», — сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, после ничьей в партии 13-го тура соревнований с представителем Венгрии Рихардом Раппортом Ян Непомнящий одержал досрочную победу на Турнире претендентов – 2022, который проходит в Мадриде (Испания).
В 2021 году Непомнящий также выиграл Турнир претендентов и получил возможность сразиться с Карлсеном за титул чемпиона мира. Россиянин проиграл норвежцу со счётом 3,5:7,5.
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