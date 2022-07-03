Тренер Непомнящего: совет Карлсену? Вспомнить лучи солнца Дона Карлоса и поднять перчатку

Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, дал совет норвежскому шахматисту Магнусу Карлсену в преддверии матча за звание чемпиона мира.

«Какой совет можно дать Магнусу Карлсену? Вспомнить лучи солнца от Дона Карлоса и поднять перчатку», — сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, после ничьей в партии 13-го тура соревнований с представителем Венгрии Рихардом Раппортом Ян Непомнящий одержал досрочную победу на Турнире претендентов – 2022, который проходит в Мадриде (Испания).

В 2021 году Непомнящий также выиграл Турнир претендентов и получил возможность сразиться с Карлсеном за титул чемпиона мира. Россиянин проиграл норвежцу со счётом 3,5:7,5.