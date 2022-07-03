В Санкт-Петербурге завершился этап чемпионата России по пляжному футболу 2022 года

3 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Нова Арена» четырьмя матчами девятого тура завершился этап чемпионата России по пляжному футболу 2022 года.

«Кристал» (Санкт-Петербург) благодаря победе над «Локомотивом» (Москва) со счётом 3:2 стал лидером чемпионата.



Остальные результаты матчей 9-го тура



Сборная Санкт-Петербурга — ЦСКА — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

Голы: Гапон, Ильинский, Гурджиян — Н. Крышанов.



«Крылья Советов» — «Строгино» — 3:5 (0:1, 1:0, 4:2).

Голы: Гаврилов (2), Михайлов, Стальмахов, Инюткин — в свои ворота — Инюткин, Перьков, Суслов.



«Дельта» — «Спартак» — 2:6 (0:1, 1:2, 1:3).

Голы: Панкратов (2) — Рябко (2), Лукьянов, Павленко, Котенев, А. Васильев — в свои ворота.



«Кристалл» — «Локомотив» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

Голы: Родриго, Фёдоров, Маурисиньо — Пелецкий (2).

Действующим чемпионом России по пляжному футболу является «Кристал» (Санкт-Петербург).