В Санкт-Петербурге завершился этап чемпионата России по пляжному футболу 2022 года

3 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Нова Арена» четырьмя матчами девятого тура завершился этап чемпионата России по пляжному футболу 2022 года.
«Кристал» (Санкт-Петербург) благодаря победе над «Локомотивом» (Москва) со счётом 3:2 стал лидером чемпионата.
Остальные результаты матчей 9-го тура
Сборная Санкт-Петербурга — ЦСКА — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).
Голы: Гапон, Ильинский, Гурджиян — Н. Крышанов.
«Крылья Советов» — «Строгино» — 3:5 (0:1, 1:0, 4:2).
Голы: Гаврилов (2), Михайлов, Стальмахов, Инюткин — в свои ворота — Инюткин, Перьков, Суслов.
«Дельта» — «Спартак» — 2:6 (0:1, 1:2, 1:3).
Голы: Панкратов (2) — Рябко (2), Лукьянов, Павленко, Котенев, А. Васильев — в свои ворота.
«Кристалл» — «Локомотив» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).
Голы: Родриго, Фёдоров, Маурисиньо — Пелецкий (2).
Действующим чемпионом России по пляжному футболу является «Кристал» (Санкт-Петербург).
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