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Президент МОК Томас Бах прибыл с рабочим визитом на Украину и встретился с Зеленским

Президент МОК Томас Бах прибыл с рабочим визитом на Украину и встретился с Зеленским
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сегодня, 3 июля, прибыл с рабочим визитом на Украину и встретился с президентом страны Владимиром Зеленским.

«Военная операция (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) сильно повлияла на украинский спорт. Более сотни тысяч украинских спортсменов не имеют возможности полноценно тренироваться.

Благодарю президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха за решение выделить новый пакет поддержки для украинских олимпийцев. Ценим инициативу проведения специальной донорской конференции под эгидой МОК ради восстановления спортивной инфраструктуры на Украине», — написал Зеленский в своём телеграм-канале.

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