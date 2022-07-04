Ян Непомнящий — первый шахматист с 2014 года, прошедший Турнир претендентов без поражений
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал единственным участником Турнира претендентов – 2022, не проигравшим ни одной партии.
Отметим, что подобного результата на шахматном турнире претендентов в последний раз добивались лишь в 2014 году. Тогда соревнования, которые проходили в Ханты-Мансийске, без поражений выиграл представитель Индии Виши Ананд. Однако индийский гроссмейстер тогда набрал 8,5 очка, а в активе Непомнящего — 9,5.
Россиянин обеспечил себе победу за тур до окончания турнира. Для Яна это вторая победа на Турнире претендентов подряд. В прошлом сезоне он получил возможность сразиться с норвежцем Магнусом Карлсеном, однако проиграл тогда ещё 15-кратному чемпиону мира со счётом 3,5:7,5.
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