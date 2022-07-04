Шахматный мир ждёт заявления Карлсена. Решится ли он играть с Непомнящим за титул? LIVE

Сообщается, что пока Магнус Карлсен не принял решение об участии в матче за шахматную корону.

Генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский рассказал «РИА Новости Спорт» о встрече президента ФИДЕ Дворковича и норвежского чемпиона мира:

«Встреча была, я также принимал в ней участие, но детали комментировать не могу. Обстановка была очень конструктивной. Магнус высказал свои мысли по поводу формата встречи за мировую корону, но финального решения нет и не предвидится как минимум в ближайшие дни. ФИДЕ продолжит внутренние консультации».

