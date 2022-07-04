Шахматный мир ждёт заявления Карлсена. Решится ли он играть с Непомнящим за титул? LIVE

В понедельник, 4 июля, в Мадриде пройдёт заключительный, 14-й тур шахматного турнира претендентов — 2022. Россиянин Ян Непомнящий гарантировал себе первое место вне зависимости от исхода игры с Дудой, но интрига сохраняется, поскольку Магнус Карлсен пока не объявил, будет ли он играть чемпионский матч или нет. Все ждут заявления чемпиона мира и развязки в борьбе за второе место, которое тоже может стать проходным. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию важнейшего для шахматного мира дня.
Сообщается, что пока Магнус Карлсен не принял решение об участии в матче за шахматную корону.
Генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский рассказал «РИА Новости Спорт» о встрече президента ФИДЕ Дворковича и норвежского чемпиона мира:
«Встреча была, я также принимал в ней участие, но детали комментировать не могу. Обстановка была очень конструктивной. Магнус высказал свои мысли по поводу формата встречи за мировую корону, но финального решения нет и не предвидится как минимум в ближайшие дни. ФИДЕ продолжит внутренние консультации».
Позиция в партии Непомнящего и Дуды после 15 ходов. Белые готовы атаковать.
В партии Непомнящего и Дуды позиция также примерно равная. Однако российский шахматист потратил значительно больше времени. На первые 12 ходов у Дуды ушло три минуты, у Непомнящего уже 22 минуты.
После первых 12 ходов компьютер оценивает позицию в партии Лижэня и Накамуры как примерно равную.
В партии Лижэня и Накамуры решится судьба второго места турнира претендентов — 2022. Сейчас в активе американского гроссмейстера 7,5 очка, у Дин Лижэня — 7 очков.
Накамуре сегодня достаточно ничьей, Лижэню необходимо выигрывать партию.
Согласится ли Магнус Карлсен сыграть в матче за шахматную корону?
Ян Непомнящий, который досрочно стал победителем турнира претендентов — 2022, ответил на вопрос, с кем бы ему хотелось сыграть в матче на первенство мира:
«С кем хочу сыграть? Мне буквально всё равно. Но, конечно, снова играть с Магнусом будет довольно сложно».
Непомнящий сегодня играет чёрными. Дуда начинает партию с хода e4.
На доске русская партия.
В случае если Магнус Карлсен откажется играть за шахматную корону, участие в матче за звание чемпиона мира примет победитель турнира претендентов и шахматист, занявший второе место!
Сегодня «за серебро» будут бороться Хикару Накамура, который после 13-го тура занимает второе место и китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.
Стало известно, что Магнус Карлсен и президент ФИДЕ Аркадий Дворкович 40 минут обсуждали формат матча за мировую шахматную корону. Норвежец согласен сыграть матч в случае изменения формата его проведения.
Пары 14-го тура
В 14-м туре Непомнящий сыграет с польским гроссмейстером Дудой. Шахматисты встречались в шестом туре, тогда партия закончилась победой российского гроссмейстера.
Рихард Раппорт — Теймур Раджабов
Фабиано Каруана — Алиреза Фируджа
Дин Лижэнь — Хикару Накамура
Ян-Кшиштоф Дуда — Ян Непомнящий
Сегодня пройдёт заключительный тур турнира претендентов — 2022!
Непомнящий досрочно стал победителем турнира, и теперь ему предстоит сыграть за шахматную корону с действующим чемпионом мира. Но согласится ли на это Магнус Карлсен? Ранее он заявлял, что готов играть за шахматную корону только с Алирезой Фируджей.
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