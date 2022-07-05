Родионенко объяснила отсутствие многих иностранных команд на КР по спортивной гимнастике

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о причинах отсутствия иностранных команд, за исключением сборной Беларуси, на Кубке России в Калуге, который пройдёт с 6 по 10 июля.



«Им всем разослали предупреждения, что если приедут к нам, то будут дисквалифицированы. Поэтому здесь только Беларусь. Они, как и мы, под санкциями», — сказала Родионенко в интервью «Матч ТВ».



В апреле Родионенко анонсировала участие в турнире команд Китая, Турции, Израиля, Казахстана, Египта и Армении.

Напомним, в марте этого года в связи с ситуацией на Украине Международная федерация гимнастики отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.