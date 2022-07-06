Чемпион Франции по волейболу объявил о подписании россиянки

Чемпион Франции по волейболу «Волеро Ле-Канне» объявил о заключении соглашения с российской волейболисткой Анной Котиковой. Об этом сообщается в официальных социальных сетях клуба.

Фото: из социальных сетей «Волеро Ле Канне»

«Мы сообщаем, что Анна Котикова присоединяется к нам. Анна будет представлять постоянную опасность для защиты соперника, а её универсальность в атаке, а также её хорошее качество приёма будут восхищать нашу публику. Добро пожаловать, Анна, весь коллектив приветствует вас в клубе!» — написали в официальных социальных сетях клуба.

Анне Котиковой 22 года. Она из города Шуя, который находится в Ивановской области. Она успела поиграть в казанском и краснодарском «Динамо».

Отметим, что в составе чемпионов Франции числится уже пять спортсменок из России, а именно Татьяна Симанихина, Анна Котикова, Вита Акимова, Елизавета Кочурина, Виктория Кобзарь.