Секс-символ лёгкой атлетики Алиса Шмидт: хочу, чтобы меня воспринимали как спортсменку

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, признанная изданием Busted Coverage самой сексуальной спортсменкой мира, рассказала, что хочет быть в представлении людей в первую очередь спортсменкой, а не моделью.

«Хочу, чтобы меня воспринимали как спортсменку. Я должна вдохновлять молодое поколение и давать им представление об этом прекрасном виде спорта. Для меня невероятно встречать так много интересных людей, всегда буду благодарна им за полученный опыт», — приводит слова Шмидт издание Bild.

23-летняя бегунья является бронзовым призёром чемпионата Европы по лёгкой атлетике в эстафете 4х400 метров. Помимо спортивной карьеры, она получает образование в сфере менеджмента. У немецкой звезды более трёх миллионов подписчиков в социальных сетях.