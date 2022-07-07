Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Секс-символ лёгкой атлетики Алиса Шмидт: хочу, чтобы меня воспринимали как спортсменку

Секс-символ лёгкой атлетики Алиса Шмидт: хочу, чтобы меня воспринимали как спортсменку
Комментарии

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, признанная изданием Busted Coverage самой сексуальной спортсменкой мира, рассказала, что хочет быть в представлении людей в первую очередь спортсменкой, а не моделью.

«Хочу, чтобы меня воспринимали как спортсменку. Я должна вдохновлять молодое поколение и давать им представление об этом прекрасном виде спорта. Для меня невероятно встречать так много интересных людей, всегда буду благодарна им за полученный опыт», — приводит слова Шмидт издание Bild.

23-летняя бегунья является бронзовым призёром чемпионата Европы по лёгкой атлетике в эстафете 4х400 метров. Помимо спортивной карьеры, она получает образование в сфере менеджмента. У немецкой звезды более трёх миллионов подписчиков в социальных сетях.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022