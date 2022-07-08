Ангелина Мельникова выиграла Кубок России в личном многоборье

Олимпийская чемпионка в команде, абсолютная чемпионка мира – 2021 Ангелина Мельникова одержала победу в личном многоборье на Кубке России по спортивной гимнастике в Калуге.

По сумме двух дней соревнований (квалификация и финал) Мельникова набрала 110,431 балла. Второе место заняла ещё одна олимпийская чемпионка Владислава Уразова (109,397). Бронзовым призёром стала Мария Минаева (106,431).

Отметим, что Мельникова оказалась лучше соперниц как в день квалификации, так и в финале. Но если в первый день по сумме выступлений на четырёх снарядах Уразова отстала от лидера почти на один балл, то во второй – на 0,1 балла.

А вот обладатель Кубка России среди мужчин олимпийский чемпион Никита Нагорный выиграл у занявшего второе место Даниела Маринова в квалификации, но уступил юному сопернику в финале. Однако запаса после первого дня соревнований Нагорному хватило, чтобы завоевать трофей.