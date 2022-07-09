Виктория Листунова выиграла упражнение на брусьях на Кубке России

В Калуге, где проходит Кубок России по спортивной гимнастике, завершился первый день финалов в отдельных упражнениях.

В соревнованиях женщин обе победы одержали олимпийские чемпионки 2020 года в команде. Виктория Листунова стала лучшей в упражнениях на разновысоких брусьях, Ангелина Мельникова — в опорном прыжке. Ранее Мельникова завоевала золото в многоборье.

У мужчин олимпийский чемпион Токио-2020 Денис Аблязин одержал победу в упражнениях на кольцах на Кубке России. Его товарищ по национальной команде Давид Белявский стал лучшим в упражнении на коне. В вольных упражнениях первенствовал белорусский гимнаст Егор Шарамков.

Спортивная гимнастика. Кубок России. Калуга

Мужчины. Вольные упражнения

1. Егор Шарамков (Беларусь) – 14,400

2. Кирилл Прокопьев – 14,366

3. Даниел Маринов – 13,933

Конь

1. Давид Белявский – 14,633

2. Владислав Поляшов – 13,900

3. Даниел Маринов – 13,833

Кольца

1. Денис Аблязин – 14,366

2. Виктор Калюжин – 14,166

3. Руслан Макаров – 13,433

Женщины. Опорный прыжок

1. Ангелина Мельникова – 13,683

2. Алина Шклокова – 13,583

3. Элеонора Афанасьева – 13,283

Брусья

1. Виктория Листунова – 15,233

2. Ангелина Мельникова – 15,033

3. Мария Минаева – 14,866