В Индии организовали фальшивый турнир по крикету, чтобы обманывать россиян на ставках

В Индии организовали фальшивый турнир по крикету, чтобы обманывать россиян, сообщает The Guardian.
По данным источника, фальшивый турнир начался через три недели после фактического завершения официальных соревнований в мае. Мошенники организовали поле для крикета с освещением и наняли актеров, которые играли роль игроков, надевая джерси разных команд.
Также злоумышленники использовали компьютерную графику для отображения результатов на экране прямой трансляции. Матчи транслировались на YouTube-канале. Звуковые эффекты шума болельщиков были загружены из тнтернета, а динамик, способный имитировать одного из настоящих индийских комментаторов IPL, использовался для придания турниру подлинности.
Российских игроков заманивали делать ставки в телеграм-канале, созданном мошенниками. После этого злоумышленники говорили фальшивому судье о том, какой необходимо обеспечить результат. В общей сложности мошенники заработали на российских пользователях $ 3,7 тыс.
- 12 июля 2022
-
02:29
- 11 июля 2022
-
22:08
-
20:58
-
19:07
-
18:34
-
14:00
-
13:29
-
10:00
-
09:15
- 10 июля 2022
-
23:35
-
17:58
-
15:17
-
14:03
- 9 июля 2022
-
20:29
-
17:21
-
15:03
-
13:01
-
09:55
- 8 июля 2022
-
23:04
-
20:19
-
20:08
-
19:22
-
19:06
-
18:26
-
18:04
-
17:25
-
16:12
-
16:06
-
15:37
-
15:00
-
14:40
-
13:28
-
12:20
-
12:05
-
12:00