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Нильсен выиграл 10-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Власов финишировал 32-м

Нильсен выиграл 10-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Власов финишировал 32-м
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Представитель команды EF Education – Easypost, датчанин Магнус Корт Нильсен одержал победу на 10-м этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс».

Нильсен преодолел этап протяжённостью 148,5 км за 3 часа 18 минут 50 секунд. Второе и третье места заняли австралиец Ник Шульц (Team Bikeexchange-Jayco) и испанец Луис Леон Санчес (Bahrain Victorious), финишировавшие в одной группе с победителем.

Российский велогонщик, капитан команды Bora-Hansgrohe Александр Власов пришёл к финишу 32-м, проиграв Нильсену 8 минут 54 секунды.

Генеральная классификация «Тур де Франс» после 10-го этапа:

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 37:11.28.
2. Леннард Кемна (Германия, Bora-Hansgrohe) +0.11.
3. Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma) +0.39.
14. Александр Власов (Россия, Bora-Hansgrohe) +3.12.

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