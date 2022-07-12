Нильсен выиграл 10-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Власов финишировал 32-м

Представитель команды EF Education – Easypost, датчанин Магнус Корт Нильсен одержал победу на 10-м этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс».
Нильсен преодолел этап протяжённостью 148,5 км за 3 часа 18 минут 50 секунд. Второе и третье места заняли австралиец Ник Шульц (Team Bikeexchange-Jayco) и испанец Луис Леон Санчес (Bahrain Victorious), финишировавшие в одной группе с победителем.
Российский велогонщик, капитан команды Bora-Hansgrohe Александр Власов пришёл к финишу 32-м, проиграв Нильсену 8 минут 54 секунды.
Генеральная классификация «Тур де Франс» после 10-го этапа:
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 37:11.28.
2. Леннард Кемна (Германия, Bora-Hansgrohe) +0.11.
3. Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma) +0.39.
14. Александр Власов (Россия, Bora-Hansgrohe) +3.12.
- 12 июля 2022
-
22:06
-
21:31
-
19:19
-
18:53
-
17:48
-
16:44
-
15:58
-
13:13
-
10:35
-
10:12
-
10:01
-
09:14
-
07:40
-
07:31
-
02:29
- 11 июля 2022
-
22:08
-
20:58
-
19:07
-
18:34
-
14:00
-
13:29
-
10:00
-
09:15
- 10 июля 2022
-
23:35
-
17:58
-
15:17
-
14:03
- 9 июля 2022
-
20:29
-
17:21
-
15:03
-
13:01
-
09:55
- 8 июля 2022
-
23:04
-
20:19
-
20:08