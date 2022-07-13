Дмитрий Губерниев рассказал, как относится к представителям ЛГБТ-сообщества

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своём отношении к представителям ЛГБТ-сообщества.
«Вот есть такой прыгун в воду Томас Дейли, который сделал каминг-аут, и про это очень много рассказывали на различных телеканалах во время Олимпийских игр в Токио, где он стал наконец олимпийским чемпионом. Я комментатор прыжков в воду, он вырос на моих глазах, он пришёл 13-летним мальчиком в сборную Великобритании. И мне совершенно всё равно, с кем он спит, за кого он вышел замуж или на ком женился. Потому что я его люблю прежде всего как прыгуна в воду. Как в своё время самого юного чемпиона Европы, потом чемпиона мира, сейчас уже олимпийского чемпиона.
Мне точно так же всё равно, на ком женат Элтон Джон, потому что я его люблю – и всё. Хоть я и сторонник, может быть, более тяжёлой музыки, менее популярной.
Я не сторонник консервативных традиционных ценностей. Я считаю так: проявляй любовь к кому хочешь, детей вот наших трогать не надо», — сказал Губерниев в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.
- 13 июля 2022
-
21:50
-
21:09
-
20:57
-
20:15
-
19:57
-
19:56
-
18:30
-
17:27
-
16:15
-
13:50
-
13:39
-
13:36
-
10:02
-
09:47
-
00:15
- 12 июля 2022
-
22:58
-
22:06
-
21:31
-
19:19
-
18:53
-
17:48
-
16:44
-
15:58
-
13:13
-
10:35
-
10:12
-
10:01
-
09:14
-
07:40
-
07:31
-
02:29
- 11 июля 2022
-
22:08
-
20:58
-
19:07
-
18:34