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Дмитрий Губерниев рассказал, как относится к представителям ЛГБТ-сообщества

Дмитрий Губерниев рассказал, как относится к представителям ЛГБТ-сообщества
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своём отношении к представителям ЛГБТ-сообщества.

«Вот есть такой прыгун в воду Томас Дейли, который сделал каминг-аут, и про это очень много рассказывали на различных телеканалах во время Олимпийских игр в Токио, где он стал наконец олимпийским чемпионом. Я комментатор прыжков в воду, он вырос на моих глазах, он пришёл 13-летним мальчиком в сборную Великобритании. И мне совершенно всё равно, с кем он спит, за кого он вышел замуж или на ком женился. Потому что я его люблю прежде всего как прыгуна в воду. Как в своё время самого юного чемпиона Европы, потом чемпиона мира, сейчас уже олимпийского чемпиона.

Мне точно так же всё равно, на ком женат Элтон Джон, потому что я его люблю – и всё. Хоть я и сторонник, может быть, более тяжёлой музыки, менее популярной.

Я не сторонник консервативных традиционных ценностей. Я считаю так: проявляй любовь к кому хочешь, детей вот наших трогать не надо», — сказал Губерниев в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

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