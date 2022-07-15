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Путин наградил бывшего тренера сборной России Саммельвуо орденом Дружбы

Путин наградил бывшего тренера сборной России Саммельвуо орденом Дружбы
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Бывший главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо указом президента России Владимира Путина награждён орденом Дружбы. Документ о награждении финского специалиста появился на интернет-портале правовой информации.

«За обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений, наградить орденом Дружбы Саммельвуо Туомаса Петтери, гражданина Финляндской Республики», — говорится в документе.

Саммельвуо возглавил сборную России весной 2019 года. Под его руководством национальная команда выиграла Лигу наций в 2019 году, а также дошла до финала турнира Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония). В финале россияне уступили команде Франции.

В мае 2022 года Саммельвуо покинул пост главного тренера сборной России. Он ушёл из команды по окончании срока действия контракта.

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