Путин наградил бывшего тренера сборной России Саммельвуо орденом Дружбы

Бывший главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо указом президента России Владимира Путина награждён орденом Дружбы. Документ о награждении финского специалиста появился на интернет-портале правовой информации.
«За обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений, наградить орденом Дружбы Саммельвуо Туомаса Петтери, гражданина Финляндской Республики», — говорится в документе.
Саммельвуо возглавил сборную России весной 2019 года. Под его руководством национальная команда выиграла Лигу наций в 2019 году, а также дошла до финала турнира Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония). В финале россияне уступили команде Франции.
В мае 2022 года Саммельвуо покинул пост главного тренера сборной России. Он ушёл из команды по окончании срока действия контракта.
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