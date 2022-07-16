Перу завоевало первое в истории золото на чемпионате мира по лёгкой атлетике

Перуанские спортсмены впервые в истории завоевали золотую медаль на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Историческое достижение было установлено на чемпионате мира в Юджине (штат Орегон, США).



В первый день соревнований перуанка Кимберли Гарсия завоевала золотую медаль в спортивной ходьбе на 20 км. Она преодолела дистанцию за 1 час 26 минут 58 секунд. Гарсия опередила Катаржину Здзебло из Польши на 33 секунды. Здзебло стала серебряным призёром чемпионата мира. Бронзовую медаль завоевала Цеян Шенцзе из Китая. Она проиграла Гарсии 58 секунд.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале World Athletics. Права на видео принадлежат World Athletics.

В первый день соревнований на чемпионате мира было разыграно три комплекта медалей.