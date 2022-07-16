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Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022: результаты первого дня соревнований

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022: результаты первого дня соревнований
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В Юджине (штат Орегон, США) стартовал чемпионат мира по лёгкой атлетике. Завершился первый день соревнований. В первый день соревнований были разыграны три комплекта медалей.

В соревнованиях среди женщин по спортивной ходьбе были разыграны медали на дистанции 20 км. Победительницей стала перуанка Кимберли Гарсия, которая преодолела дистанцию за 1 час 26 минут 58 секунд. Второй результат показала польская легкоатлетка Катаржина Здзелбо. Она уступила победительнице 33 секунды. Тройку лучших замкнула Цеян Шенцзе из Китая. Она проиграла победительнице почти минуту.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Спортивная ходьба
Женщины. Ходьба 20 км
15 июля 2022, пятница. 23:10 МСК
Окончено
1
Кимберли Гарсия
Перу
1:26:58
2
Катаржина Здзебло
Польша
1:27:31
3
Цеян Шенцзе
Китай
1:27:56

Также в первый день соревнований организаторы разыграли медали в ходьбе на 20 км среди мужчин. Эти соревнования завершились триумфом японских спортсменов. Победителем стал Тосикадзу Яманиси, который завершил дистанцию за 1 час 19 минут и 7 секунд. Вторым стал его соотечественник Коки Икэда. Он уступил победителю семь секунд. Тройку лучших замкнул Персеус Карлстрём из Швеции. Он завершил дистанцию через 11 секунд после победителя.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Спортивная ходьба
Мужчины. Ходьба 20 км
16 июля 2022, суббота. 01:10 МСК
Окончено
1
Тосикадзу Яманиси
Япония
1:19:07
2
Коки Икэда
Япония
1:19:14
3
Персеус Карлстрём
Швеция
1:19:18

Также состоялись соревнования по бегу 4 по 400 метров в миксте. Лучший результат показала сборная Доминиканской Республики. Результат доминиканцев составил 3:09.82. Серебряные медали завоевали представители Нидерландов, а бронзовые — американцы.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Микст. Эстафета 4x400 м. Финал
16 июля 2022, суббота. 05:50 МСК
Окончено
1
Доминиканская Республика
3:09.82
2
Нидерланды
3:09.90
3
США
3:10.16
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