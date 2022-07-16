Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022: результаты первого дня соревнований

В Юджине (штат Орегон, США) стартовал чемпионат мира по лёгкой атлетике. Завершился первый день соревнований. В первый день соревнований были разыграны три комплекта медалей.



В соревнованиях среди женщин по спортивной ходьбе были разыграны медали на дистанции 20 км. Победительницей стала перуанка Кимберли Гарсия, которая преодолела дистанцию за 1 час 26 минут 58 секунд. Второй результат показала польская легкоатлетка Катаржина Здзелбо. Она уступила победительнице 33 секунды. Тройку лучших замкнула Цеян Шенцзе из Китая. Она проиграла победительнице почти минуту.

Также в первый день соревнований организаторы разыграли медали в ходьбе на 20 км среди мужчин. Эти соревнования завершились триумфом японских спортсменов. Победителем стал Тосикадзу Яманиси, который завершил дистанцию за 1 час 19 минут и 7 секунд. Вторым стал его соотечественник Коки Икэда. Он уступил победителю семь секунд. Тройку лучших замкнул Персеус Карлстрём из Швеции. Он завершил дистанцию через 11 секунд после победителя.

Также состоялись соревнования по бегу 4 по 400 метров в миксте. Лучший результат показала сборная Доминиканской Республики. Результат доминиканцев составил 3:09.82. Серебряные медали завоевали представители Нидерландов, а бронзовые — американцы.