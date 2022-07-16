У британской легкоатлетки пугающе сломался шест. Она упала на спину и заплакала
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Британская легкоатлетка Холли Брэдшоу, выступающая в прыжках с шестом, едва не получила тяжёлые травмы на чемпионате мира, который стартовал в Юджине (США). Бронзовый призёр Олимпийских игр во время квалификации не смогла взять необходимую высоту из-за того, что у неё сломался шест.
Из-за разломавшегося шеста 30-летняя спортсменка упала на шею и скатилась вниз по матам. Ей потребовалась медицинская помощь.
Из-за неудачной попытки Брэдшоу отказалась выйти на второй прыжок. Она побоялась, что может получить серьёзную травму. В результате спортсменка так и не сумела квалифицироваться в финальную стадию соревнований.
Чемпионат мира стартовал накануне. В первый день соревнований организаторы разыграли три комплекта медалей.
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