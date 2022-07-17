Украинки Могучих и Геращенко вышли в финал соревнований по прыжкам в высоту на ЧМ

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Юджине (штат Орегон, США) завершились квалификационные соревнования по прыжкам в высоту среди женщин. В финальную стадию турнира пробились две представительницы Украины — Ярослава Могучих и Ирина Геращенко.
В полуфинале Геращенко показала результат 1,93 м. Могучих также покорила высоту 1,93 м. Это — лучшие результаты в квалификации.
Помимо представительниц Украины, в финальную стадию вышли Надежда Дубовицкая (Казахстан), Кимберли Уилльямсон (Ямайка), Кармен Бруус (Эстония), Лиа Апостоловски (Словения), Никола Олислагерс (Австралия), Сафина Садуллаева (Узбекистан), Элеанор Паттерсон (Австралия), Елена Валлортигара (Италия), Ламара Дистин (Ямайка) и Даниэла Станчиу (Румыния).
Не сумела пробиться в финальную стадию украинка Юлия Левченко.
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