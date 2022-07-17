Китаец Цзянань Ван выиграл золото в прыжках в длину на ЧМ-2022 по лёгкой атлетике

Китайский спортсмен Цзянань Ван одержал победу в соревнованиях по прыжкам в длину на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Он показал результат 8,36 м.



Второе место занял греческий спортсмен Митидас Тентоглу. Он прыгнул на расстояние 8,32 м. Тройку лучших замкнул швейцарец Саймон Эхаммер. Он достиг результата в 8,16 м.



Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.



Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Прыжки в длину. Мужчины



1. Цзянань Ван (Китай) — 8,36

2. Митиадис Тентоглу (Греция) — 8,32

3. Саймон Эхаммер (Швейцария) — 8,16