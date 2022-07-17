Болт предложил поднять бизнес лёгкой атлетики, чтобы спортсмены получали большие выплаты

Ямайский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Усэйн Болт предложил поднять бизнес лёгкой атлетики для того, чтобы спортсмены могли получать большие выплаты, и рассказал, что ему нравится в развитии этого вида спорта.
«Давайте ещё больше поднимем бизнес лёгкой атлетики, чтобы наши спортсмены могли получать ещё большую выгоду, занимаясь своим тяжёлым трудом.
На самом деле я люблю развитие нашего спорта. Усовершенствование технологии шиповок… Более быстрые дорожки… Новые технологии, помогающие спортсменам максимизировать эффективность тренировок, и улучшенная система восстановления, помогающая спортсменам в их подготовке», — написал Усэйн Болт в своих социальных сетях.
Напомним, что за время выступлений в лёгкой атлетике Усэйн установил восемь мировых рекордов. Мировой рекорд на дистанции 100 м составляет 9,58 секунды, на 200 м — 19,19 секунды. Эти достижения Болт установил на чемпионате мира 2009 года.
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