Болт предложил поднять бизнес лёгкой атлетики, чтобы спортсмены получали большие выплаты

Ямайский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Усэйн Болт предложил поднять бизнес лёгкой атлетики для того, чтобы спортсмены могли получать большие выплаты, и рассказал, что ему нравится в развитии этого вида спорта.

«Давайте ещё больше поднимем бизнес лёгкой атлетики, чтобы наши спортсмены могли получать ещё большую выгоду, занимаясь своим тяжёлым трудом.

На самом деле я люблю развитие нашего спорта. Усовершенствование технологии шиповок… Более быстрые дорожки… Новые технологии, помогающие спортсменам максимизировать эффективность тренировок, и улучшенная система восстановления, помогающая спортсменам в их подготовке», — написал Усэйн Болт в своих социальных сетях.

Напомним, что за время выступлений в лёгкой атлетике Усэйн установил восемь мировых рекордов. Мировой рекорд на дистанции 100 м составляет 9,58 секунды, на 200 м — 19,19 секунды. Эти достижения Болт установил на чемпионате мира 2009 года.