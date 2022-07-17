Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Болт предложил поднять бизнес лёгкой атлетики, чтобы спортсмены получали большие выплаты

Болт предложил поднять бизнес лёгкой атлетики, чтобы спортсмены получали большие выплаты
Комментарии

Ямайский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Усэйн Болт предложил поднять бизнес лёгкой атлетики для того, чтобы спортсмены могли получать большие выплаты, и рассказал, что ему нравится в развитии этого вида спорта.

«Давайте ещё больше поднимем бизнес лёгкой атлетики, чтобы наши спортсмены могли получать ещё большую выгоду, занимаясь своим тяжёлым трудом.

На самом деле я люблю развитие нашего спорта. Усовершенствование технологии шиповок… Более быстрые дорожки… Новые технологии, помогающие спортсменам максимизировать эффективность тренировок, и улучшенная система восстановления, помогающая спортсменам в их подготовке», — написал Усэйн Болт в своих социальных сетях.

Напомним, что за время выступлений в лёгкой атлетике Усэйн установил восемь мировых рекордов. Мировой рекорд на дистанции 100 м составляет 9,58 секунды, на 200 м — 19,19 секунды. Эти достижения Болт установил на чемпионате мира 2009 года.

Самая крутая легкоатлетка мира завершила карьеру. Американка превзошла даже Усэйна Болта! Самая крутая легкоатлетка мира завершила карьеру. Американка превзошла даже Усэйна Болта!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022