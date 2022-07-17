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Женская сборная Сербии по волейболу стала бронзовым призёром Лиги наций

Женская сборная Сербии по волейболу стала бронзовым призёром Лиги наций
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Женская сборная Сербии по волейболу завоевала бронзовые медали Лиги наций. В матче за третье место сербские волейболистки в трёх сетах переиграли сборную Турции со счётом 27:25, 25:17, 26:24.

Напомним, ранее сербские волейболистки сенсационно выбили из турнира американскую сборную, одержав в четвертьфинале победу в пяти сетах.

По итогам группового этапа Сербия заняла шестое место в таблице. В полуфинале Лиги наций Сербия уступила Бразилии в трёх сетах.

Турецкая сборная в 1/4 финала выиграла у Таиланда, но в полуфинале всухую проиграла итальянкам.

Отметим, финал турнира состоится сегодня, 17 июля. В 18:30 мск женские сборные Италии и Бразилии разыграют золотые медали. Встреча пройдёт в Турции на «Анкара Арене».

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