Женская сборная Сербии по волейболу стала бронзовым призёром Лиги наций

Женская сборная Сербии по волейболу завоевала бронзовые медали Лиги наций. В матче за третье место сербские волейболистки в трёх сетах переиграли сборную Турции со счётом 27:25, 25:17, 26:24.



Напомним, ранее сербские волейболистки сенсационно выбили из турнира американскую сборную, одержав в четвертьфинале победу в пяти сетах.



По итогам группового этапа Сербия заняла шестое место в таблице. В полуфинале Лиги наций Сербия уступила Бразилии в трёх сетах.



Турецкая сборная в 1/4 финала выиграла у Таиланда, но в полуфинале всухую проиграла итальянкам.

Отметим, финал турнира состоится сегодня, 17 июля. В 18:30 мск женские сборные Италии и Бразилии разыграют золотые медали. Встреча пройдёт в Турции на «Анкара Арене».