Американка Кэти Нажотт стала чемпионкой мира в прыжках с шестом

Американская легкоатлетка Кэти Нажотт одержала победу в соревнованиях по прыжкам с шестом на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Она покорила высоту в 4,85 метров.

Второе место заняла её соотечественница Сэнди Моррис. Её результат — 4,85 метров. Тройку призёров замкнула австралийка Нина Кеннеди, взявшая высоту в 4,80 метров.



Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Прыжки с шестом. Женщины



1. Кэти Нажотт (США) — 4,85 м.

2. Сэнди Моррис (США) — 4,85 м.

3. Нина Кеннеди (Австралия) — 4,80 м.

4. Тина Шутей (Словения) — 4,70 м.

5. Екатерини Стефаниди (Греция) — 4,70 м.

6. Лин Ли (Китай) — 4,60 м.