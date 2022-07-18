Американка Кэти Нажотт стала чемпионкой мира в прыжках с шестом

Американская легкоатлетка Кэти Нажотт одержала победу в соревнованиях по прыжкам с шестом на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Она покорила высоту в 4,85 метров.
Второе место заняла её соотечественница Сэнди Моррис. Её результат — 4,85 метров. Тройку призёров замкнула австралийка Нина Кеннеди, взявшая высоту в 4,80 метров.
Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Прыжки с шестом. Женщины
1. Кэти Нажотт (США) — 4,85 м.
2. Сэнди Моррис (США) — 4,85 м.
3. Нина Кеннеди (Австралия) — 4,80 м.
4. Тина Шутей (Словения) — 4,70 м.
5. Екатерини Стефаниди (Греция) — 4,70 м.
6. Лин Ли (Китай) — 4,60 м.
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