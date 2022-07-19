Терюшков разъяснил своё отношение к смене спортивного гражданства

Депутата Государственной Думы Роман Терюшков прокомментировал дискуссию спортивных деятелей, которая возникла после его о том, что смену спортивного гражданства следует приравнять к госизмене.

«Интересная дискуссия развернулась в последние три дня в отношении моих слов о спортивном гражданстве. Здесь следует разъяснить ряд нюансов, которые критиками были истолкованы как им вздумалось и увиделось.Теперь по порядку предложений:



1. Если спортсмен принял решение выступать за страны из списка недружественных, то смена спортивного гражданства России на гражданство этих стран считаю предательством и изменой. Наказание должно быть соразмерно совершенному деянию и может отличаться от установленного сейчас.

2. Если спортсмен решил сменить спортивное гражданство России на гражданство стран, не входящих в перечень недружественных, то необходимо установить правила перехода. Это возможно сделать после того, как спортивная федерация той страны, куда переходит спортсмен, компенсирует затраты на его подготовку понесённые нашим государством. Порядок расчёта должен быть установлен Правительством, все нормативы затрат рассчитаны по видам спорта и по этапам спортивной подготовки.

3. Если спортсмен решил сменить спортивное гражданство России на гражданство дружеских стран, таких как, например, Белорусия, Абхазия, Южная Осетия, ДНР, ЛНР, он это может сделать свободно, при этом компенсация не выплачивается.

Ещё один вопрос возникающий сейчас и который мне часто задают, а что делать с теми спортсменами, которые перешли под нашу спортивную юрисдикцию. Отвечу — выступать за Россию всегда почётно.

Также, все зависит от отношения той страны из которой уходит спортсмен: к его заслугам, возможностям и многому другому. Если человек там не пришёлся ко двору, то Россия всегда даст возможность проявить себя здесь. Недаром говорят, что Россия — страна возможностей. Примеров иностранцев, которые считают себя русскими — множество», — написал Терюшков у себя в телеграм-канале.