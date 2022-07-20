Дворкович высказался об отказе Карлсена играть с Непомнящим матч за звание чемпиона мира

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович прокомментировал новость о том, что действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался от матча за корону с россиянином Яном Непомнящим, выигравшим турнир претендентов.

«Отказ Магнуса Карлсена играть с Яном Непомнящим матч за шахматную корону? В любом случае к решению чемпиона мира отношусь с уважением», — сказал Дворкович беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее Карлсен утверждал, что согласится провести защиту титула, если турнир претендентов выиграет Алиреза Фируджа. Вследствие снятия норвежца соперником Непомнящего станет китаец Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире претендентов.

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