Карлсен отказался от матча за звание чемпиона мира по шахматам с Непомнящим

Норвежский шахматист, действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен решил отказаться от матча за звание чемпиона мира с россиянином Яном Непомнящим.

Он должен был защищать титул чемпиона мира в матче с россиянином в начале 2023 года, но теперь решил отказаться от поединка.



Это сообщается в видеоподкасте «Эффект Магнуса», опубликованном 20 июля его спонсором, где его друг Магнус Барстад берёт интервью. В интервью Карлсен заявил, что у него нет мотивации.

«Я сообщил своей команде, ФИДЕ и Яну, что не буду играть предстоящий матч Кубка мира по длинным шахматам», — сказал Карлсен.

В подкасте он не исключает возможности вернуться на чемпионат мира по классическим шахматам позже. Он также ясно даёт понять, что продолжит полноценно заниматься шахматами, но не на чемпионате мира.

Если Карлсен отказывается от матча за звание чемпиона мира, то россиянин Ян Непомнящий будет играть за титул с китайцем Дин Лижэнем.