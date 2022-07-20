Непомнящий отреагировал на отказ Карлсена провести с ним матч за титул чемпиона мира

Победитель Турнира претендентов – 2022 российский гроссмейстер Ян Непомнящий отреагировал на отказ действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена от проведения матча за мировую шахматную корону.

Непомнящий во второй раз подряд выиграл Турнир претендентов. В конце 2021 года он уже играл матч с Карлсеном и действующий чемпион мира защитил титул. Уже тогда Карлсен заявил, что вряд ли примет участие в следующем аналогичном матче.

«Лично для меня это было довольно обидно и достаточно печально… Может быть, он чувствовал себя заложником всей этой ситуации», — приводит слова Непомнящего Chess24 на своей странице в «Твиттере».

После отказа Карлсена в титульном матче 2023 года Непомнящий сыграет с китайцем Дин Лижэнем, занявшим второе место на Турнире претендентов – 2022.