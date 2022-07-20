Сергей Карякин выиграл шахматный Турнир звёзд в Москве

Гроссмейстер Сергей Карякин стал победителем шахматного Турнира звёзд, проходившего в рамках форума Moscow Open 2022.
В финальном поединке Карякин выиграл у трёхкратного чемпиона мира по блицу Александра Грищука со счётом 2:1. Третье место занял двукратный чемпион России Александр Морозевич, обыгравший двенадцатого чемпиона мира Анатолия Карпова — 2:1.
В ходе двухкругового турнира Карякин не потерпел ни одного поражения, по разу обыграв Грищука и Морозевича.
«Очень рад победить на престижном Турнире звёзд в рамках шахматного фестиваля Moscow Open! В финале мне удалось выиграть матч у Александра Грищука! Спасибо большое организаторам — Федерации шахмат Москвы и Москомспорту — за этот замечательный праздник! Учитывая мою дисквалификацию, мне было очень приятно получить это приглашение, а то, что удалось ещё и победить, — приятно вдвойне!» — написал Карякин в своём телеграм-канале.
Из-за публичной поддержки военной спецоперации на Украине Карякин на полгода отстранён ФИДЕ от участия в международных турнирах.
- 20 июля 2022
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