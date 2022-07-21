Скандальный гимнаст Иван Куляк исполнил стойку на одной руке на Красной площади. Фото

Российский гимнаст Иван Куляк опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен выложил фотографию, сделанную на Красной площади в Москве. На снимке он стоит на одной руке.
Фото: из личного архива ивана куляка
Напомним, в марте на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) Иван Куляк вышел на церемонию награждения с буквой «Z» на груди и тем самым спровоцировал скандал. В мае его дисквалифицировали за это на один год, после чего стало известно, что он не будет участвовать не только в международных, но и во внутренних соревнованиях как минимум до решения апелляционного комитета независимого Фонда гимнастической этики (GEF). Изначально Куляк должен был выступить на Кубке России, который прошёл в Калуге с 4 по 10 июля.
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