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Скандальный гимнаст Иван Куляк исполнил стойку на одной руке на Красной площади. Фото

Скандальный гимнаст Иван Куляк исполнил стойку на одной руке на Красной площади. Фото
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Российский гимнаст Иван Куляк опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен выложил фотографию, сделанную на Красной площади в Москве. На снимке он стоит на одной руке.

Фото: из личного архива ивана куляка

Напомним, в марте на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) Иван Куляк вышел на церемонию награждения с буквой «Z» на груди и тем самым спровоцировал скандал. В мае его дисквалифицировали за это на один год, после чего стало известно, что он не будет участвовать не только в международных, но и во внутренних соревнованиях как минимум до решения апелляционного комитета независимого Фонда гимнастической этики (GEF). Изначально Куляк должен был выступить на Кубке России, который прошёл в Калуге с 4 по 10 июля.

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