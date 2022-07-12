«Сам от себя в шоке». Гимнасты на Кубке России преподнесли массу сюрпризов

Одним из главных героев турнира стал 17-летний Даниел Маринов, который чуть не обошёл Никиту Нагорного в многоборье.

Российские спортсмены продолжают привыкать к жизни без международных турниров. На днях в Калуге завершился Кубок России по спортивной гимнастике, где выступили все основные силы национальный сборной. Победителями в индивидуальном многоборье у мужчин и женщин стали олимпийские чемпионы Токио Никита Нагорный и Ангелина Мельникова.

Однако были и неожиданности. Например, наибольшее количество медалей среди мужчин у 17-летнего гимнаста – Даниела Маринова!

«Сам от себя в шоке»

В личном многоборье победил Никита Нагорный. На первый взгляд, победа олимпийского чемпиона чем-то удивительным не кажется, но сам Нагорный рассказал, что его подготовка к российским соревнованиям была минимальной: перед Кубком России в Калуге он провёл всего лишь 10 тренировок:

«Я сам от себя в шоке. Когда с Давидом Белявским выезжали на Кубок России, то он говорил, что если я и сейчас выиграю многоборье, то это будет нечестно. Мол, они все тренируются постоянно, а я приезжаю после нескольких тренировок и выигрываю. Но могу сказать, что главное – собраться в нужный момент, выйти и сделать», – цитирует Нагорного ТАСС.

Никита Нагорный Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Главной задачей было присутствовать на контрольных тренировках. Их было три. Ещё провёл две-три тренировки по комбинациям — и всё. Остальное – так, бегал, ходил в «Лужники», на велосипеде катался. Можно сказать, что в общем было десять тренировок», – добавил Никита для «Матч ТВ».

Однако в финалах отдельных видов Нагорный участия уже не принимал, поскольку снялся с соревнований сразу после многоборья. Спортсмен рассказал, что принял это решение совместно с врачами – лишняя нагрузка после такого небольшого количества тренировок может пагубно сказаться на организме.

«Даниел будет расти и прибавлять»

Интересно, что Нагорного в многоборье чуть не обошёл 17-летний Даниел Маринов, забравший серебро. Если бы соревнования проходили по международной системе, где баллы квалификации в итоговом результате не учитываются, то именно юный Маринов стал бы победителем Кубка России. Однако в Калуге действовала «российская» система, и учитывалась сумма баллов за квалификацию и финал.

В финале Даниел показал более высокий результат, чем Нагорный, однако по сумме баллов всё-таки уступил лидеру сборной.

Даниел Маринов Фото: РИА Новости

«Подготовка Никиты была немножко меньше, чем у Даниела. Он проделал большую работу. На контрольных тренировках я видел, что Даниел готов достаточно хорошо. Это большое достижение для 17 лет. По возрасту Даниел ещё может выступать на молодежном чемпионате Европы, а он уже с мужчинами соревнуется. Самое главное — он составляет большую конкуренцию. Думаю, Даниел будет ещё расти и прибавлять в сложности, уверенности и стабильности. Он хороший гимнаст», — рассказал Артур Далалоян.

Впрочем, Маринов уже в Калуге показал класс: именно он увёз наибольшее количество медалей среди мужчин. Всего на счету 17-летнего спортсмена пять наград: две бронзы – в вольных упражнениях и в упражнениях на коне, серебро в опорном прыжке и в многоборье, а также золото на брусьях.

«Раньше Кубок России был проходящим стартом»

В личном женском многоборье победила олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова. Для неё Кубок России в Калуге стал первым стартом за полгода, и, как и в случае с Нагорным, подготовка к соревнованиям была минимальной – Мельникова готовилась всего лишь несколько недель.

«Я счастлива стать абсолютной чемпионкой Кубка России – 2022! Для меня это первый старт после отдыха в шесть месяцев! Было непросто, но характер дал о себе знать. Спасибо тренерам, врачам и массажистам за работу, если бы не вы, я была бы не я», – написала Мельникова в телеграм-канале.

Ангелина выиграла наибольшее количество медалей среди женщин: золото в опорном прыжке, вольных упражнения и индивидуальном многоборье, а также серебро в упражнениях на брусьях и бревне.

Ангелина Мельникова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После завершения турнира Мельникова поделилась мыслями об отстранении российских гимнастов от международных соревнований:

«Тяжело это воспринимать. Раньше, например, Кубок России был проходящим стартом, подготовкой к чемпионату Европы, а сейчас – основной турнир. Сложно перестроиться психологически. Но скоро чемпионат Европы, и я буду следить за девочками. Что касается завершения карьеры, если нас не допустят до Олимпийских игр 2024 года, то, если честно, о таком раскладе я не думала. Пока что надеюсь на лучшее», – приводит слова Мельниковой «Матч ТВ».

«Ему запрещено выступать на Кубке России»

В соревнованиях не смог принять участие Иван Куляк, дисквалифицированный FIG за выход на награждение на этапе Кубка мира с буквой Z на груди. Из-за наказания международной федерации он был отстранён и от участия в Кубке России.

«Ване запрещено выступать на Кубке России. Существует угроза, что если мы разрешим выступать на наших соревнованиях, то могут быть наложены санкции на всю федерацию. Но находиться на сборах он имеет право.

Не скажу, что он очень расстроился, узнав про запрет на выступление в Калуге. Он твёрд характером и отлично понимает всю сложность ситуации. Ваня не многоборец, выступает только на двух-трёх снарядах. Поэтому будет работать дальше и готовить новые программы», – рассказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко ТАСС.

Олимпийская чемпионка Виктория Листунова из-за травмы стопы выступила только в одном виде — в упражнениях на брусьях, где ей удалось выиграть.

Также Кубок России пропустил олимпийский чемпион Артур Далалоян.

«Совместно с медицинским и тренерским штабом мы приняли решение пропустить Кубок России по состоянию здоровья. Я провёл очень насыщенную первую половину года, целый сезон в Итальянской лиге. К чемпионату России подготовил многоборье, после чего здоровье немного просело и мне понадобилось небольшое восстановление. Но сейчас я в полном порядке и, глядя на такую борьбу, максимально рвусь в бой, готовимся на сентябрь (Спартакиада)», – написал Артур в своём телеграм-канале.

А вот двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина участие в соревнованиях приняла. Но уже не в качестве спортсменки, а в роли судьи! Старший тренер сборной России рассказала, что в Калуге состоялся судейский дебют Мустафиной – она оценивала квалификацию вольных упражнений.

Алия завершила спортивную карьеру в 2021 году, а сейчас она тренирует женскую молодёжную сборную России.