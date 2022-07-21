Казахстан впервые в истории завоевал золото на ЧМ по лёгкой атлетике

Представительница Казахстана Нора Джеруто, которая завоевала золото в стипль-чезе (3000 м) на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Юджине (США), принесла стране первую награду высшей пробы на соревнованиях данного уровня. Джеруто, уроженка Кении, перебралась в Казахстан в 2017 году, а в 2022-м получила официальное разрешение представлять страну на чемпионатах мира.

До этого на счету Казахстана было пять медалей чемпионатов мира: две серебряные и три бронзовые.

Напомним, серебро в стипль-чезе завоевала Веркуха Гетачью из Эфиопии. Замкнула тройку её соотечественница Мекидес Абебе.

Российские спортсмены пропускают чемпионат мира по лёгкой атлетике. Такое решение Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

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