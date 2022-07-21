Нора Джеруто искупалась в яме с водой после завоевания исторического золота для Казахстана

Бывшая кенийская, а ныне казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто, которая завоевала золотую медаль в стипль-чезе (3000 м) на чемпионате мира в Юджине (США), вскоре после победы искупалась в яме с водой, которую преодолевают спортсмены в данном виде лёгкой атлетики. Казахстан впервые в истории завоевал золото чемпионата мира. До этого на счету страны было пять медалей чемпионатов мира: две серебряные и три бронзовые.
Также в ролике показано, как чемпион мира в беге на 400 м с барьерами Алисон Дос Сантос станцевал с маскотом.
Права на видео принадлежат World Athletics. Посмотреть видео можно в YouTube-канале World Athletics.
Напомним, серебро в стипль-чезе завоевала Веркуха Гетачью из Эфиопии. Замкнула тройку её соотечественница Мекидес Абебе.
Российские спортсмены пропускают чемпионат мира по лёгкой атлетике. Такое решение World Athletics приняла в соответствии с рекомендациями МОК.
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