Нора Джеруто из Казахстана прокомментировала завоевание исторического золота ЧМ для страны

Бывшая кенийская, а ныне казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто, которая завоевала золотую медаль в стипль-чезе (3000 м) на чемпионате мира в Юджине (США), прокомментировала свой успех. Казахстан впервые в истории завоевал золото чемпионата мира. До этого на счету страны было пять медалей чемпионатов мира: две серебряные и три бронзовые.

«Погода здесь оказалась хорошей. Мне понравился мой сегодняшний забег.

На старте я опасалась своих подруг из Эфиопии. Они такие же чемпионки, как и я, поэтому я опасалась их. Я старалась изо всех сил, чтобы выиграть забег, и это было непросто. Было тяжело», — приводит слова Джеруто AP.

Напомним, серебро в стипль-чезе завоевала Веркуха Гетачью из Эфиопии. Замкнула тройку её соотечественница Мекидес Абебе.

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