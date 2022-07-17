Скандал на ЧМ по лёгкой атлетике. Американский чемпион попался на подделке допинг-пробы

Рэндольфа Росса сняли с домашнего чемпионата мира. Любопытно, что его отец 12 лет назад тоже угодил в большой допинг-скандал.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2022 в США начался с допингового скандала. Свою репутацию запятнал олимпийский чемпион американец Рэндольф Росс, специализирующийся в беге на средние дистанции. Крайне неприятная история для страны-хозяйки турнира, особенно учитывая, что отец Рэндольфа – Дуэйн Росс – 12 лет назад тоже попадался на допинге.

Американская фальсификация

Ещё пару недель назад Рэндольф Росс в Юджине установил свой личный рекорд в беге на 400 метров, пробежав дистанцию за 43,85 секунды. Неудивительно, что после такого успеха для 21-летнего спортсмена чемпионат мира на родной земле был крайне важен. Особенно учитывая, что в копилке спортсмена ещё не было медалей с турнира такого уровня. Конечно, если не считать Олимпиады в Токио, где Росс завоевал золото в эстафете 4х400, но участвовал он лишь в предварительных забегах, а в финале был заменён.

Рэндольф Росс Фото: Tim Clayton/Getty Images

Однако 16 июля Рэндольфа официально отстранили на неопределённое время за нарушение антидопинговых правил и не допустили до участия в чемпионате мира. Причина – попытка фальсификации в ходе допинг-контроля.

Деталей независимая организация по борьбе с допингом Athletics Integrity Unit (AIU) пока не раскрывает, так как идёт расследование инцидента. Но известно, что всё случилось 18 июня, за месяц до ЧМ-2022. Тогда антидопинговые инспекторы не нашли легкоатлета в той точке, которую он отметил в системе ADAMS. Это было расценено как неудачная попытка тестирования, а потом Росс предпринял нечто, что было расценено как попытка фальсификации допинг-пробы. Очевидно, что главные санкции будут применены к Рэндольфу позже, когда расследование будет официально завершено. Хотя уже ясно, что репутацию «чистого» спортсмена американец уже потеряет.

Семейная допинг-драма

Пережить предстоящие антидопинговые разбирательства Рэндольфу может помочь его отец Дуэйн. Росс-старший в прошлом был легкоатлетом, специализировавшимся в беге на дистанции 110 метров с барьерами. Дуэйн завоевал бронзу на чемпионате мира – 1999 и участвовал в Олимпиаде 2004 года в Афинах, где остался без медали, но занял пятое место.

Дуэйн Росс — отец Рэндольфа (в центре) Фото: Stu Forster/Getty Images

В 2007 году Росс-старший стал фигурантом «Дела BALCO» – грандиозного допинг-скандала в США, из-за которого по сути и завершил карьеру. Тренер Тревор Грэм, под руководством которого занимался Дуэйн, был уличён в том, что предлагал подопечным запрещённые препараты, которые увеличивали выносливость. Росса-старшего по итогам расследования отстранили на два года, а его результаты с 2001 года были аннулированы.

После окончания дисквалификации Дуэйн начал работать тренером и сейчас считается известным и опытным специалистом в этой области, занимая пост одного из ведущих тренеров Университета Теннесси. Росс-старший подготовил множество высококлассных спортсменов и в том числе своего сына.

Кенийский нарушитель

На самом деле Рэндольф Росс – не единственный спортсмен, отстранённый от чемпионата мира из-за нарушения антидопинговых правил. Ещё одним «счастливчиком» оказался кенийский бегун Лоуренс Чероно. Вот только, в отличие от Росса, его дело более прозрачное и понятное.

Допинг-проба бегуна, сданная 23 мая во внесоревновательный период, показала положительный результат на триметазидин. Да, именно его зимой обнаружили у Камилы Валиевой. Этот препарат применяется для снижения болей во время лечения различных сердечных заболеваний.

Чероно считался одним из претендентов на медали в марафоне на чемпионате мира в Юджине, однако, как и в случае с Россом, не сложилось. Кениец узнал о положительной допинг-пробе уже после того, как прибыл на турнир, потому в сборной замену ему найти не могли. Задержка в обработке биологического материала произошла в Лозанской лаборатории, AIU уже подал жалобу по этому поводу, вот только отстранение она не отменит. Чероно, как и Россу, предстоит долгая череда разбирательств из-за допинга.